KIJK op de wereld: dit eiland is groter dan het omringende meer

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een bijzonder kratermeer.

Het maken van deze rubriek begint meestal met een zoektocht naar een fraaie plaat. Een opname in Google Earth van een mooie, kleurige, verwarrende, mysterieuze, gekke of anderszins opmerkelijke plek op aarde. Maar soms krijgen we hulp, zoals in dit geval van KIJK-lezer Niels Swinkels, die niet alleen een goede locatie vond, maar ook het voorwerk deed.

Hij mailt: “Onlangs zag ik de volgende bijzondere plek voorbijkomen die misschien geschikt is voor de rubriek KIJK op de wereld. In Canada ligt het eiland René-Levasseur in het Manicouagan-meer. Het meer en het eiland zijn 214 miljoen jaar geleden ontstaan door de inslag van een meteoriet met een middellijn van 5 kilometer. Qua oppervlak is het eiland groter dan het meer, en wat afmetingen betreft vergelijkbaar met de Flevopolder. Het geheel geeft een tof satellietbeeld.” En daar zijn we het helemaal mee eens. Klaar.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Copernicus Sentinel-2, ESA