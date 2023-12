KIJK op de wereld: zelfs hier waren de dino’s niet veilig

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: dino’s moesten hier plaatsmaken voor achtbanen.

In de Amerikaanse gokstad Las Vegas is niets wat het lijkt, en dat geldt zeker voor deze plaat van de Adventuredome. Het 33.000 vierkante meter grote dak – qua oppervlakte vrijwel gelijk aan dat van de Johan Cruijff Arena – lijkt namelijk van koper, maar dat is het niet. Het bestaat uit 8615 panelen van gehard glas…. Knalroze panelen van gehard glas.

De Adventuredome begon in 1993 onder de naam Grand Slam Canyon als een attractiepark met een dino-thema. Maar toen de bezoekers aangaven dat ze het maar een saaie boel vonden, kwamen er al snel wat interessantere dingen bij. Inmiddels zijn de dinosauriërs er zo goed als uitgestorven. Ze hebben plaatsgemaakt voor lasergames, Angry Birds-simulators en achtbanen. Dus zelfs onder een gepantserd glazen dak waren de dino’s uiteindelijk niet veilig.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth