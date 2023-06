KIJK op de wereld: gammagroen

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: planten die worden blootgesteld aan gammastraling.

We weten allemaal wat de gevolgen waren toen kernfysicus Bruce Banner na een ongeluk in het lab werd blootgesteld aan een overdosis gammastraling. Als hij zich daarna opwond werd hij groot… en groen.

Wat je hier ziet, is niet het lab waar de Hulk werd ‘geboren’, en toch werd hier welbeschouwd hetzelfde geprobeerd. Niet met mensen, maar met bomen en planten. Dit zogenoemde Gamma Field werd in 1962 geopend; stomtoevallig ook het jaar waarin de eerste Hulk-strip verscheen. Het proefveld met een middellijn van 100 meter maakte deel uit van het Japanse Institute of Radiation Breeding. Elke doordeweekse dag om acht uur ’s ochtends werd op een toren in het midden wat radioactief kobalt-60 gelegd. De groentes, bloemen en bomen die eromheen waren geplant, stonden daarna twintig uur lang bloot aan een (overigens vrij lage) dosis gammastraling.

De onderzoekers hoopten dat die voor genetische mutaties zou zorgen, wat voor een deel nog lukte ook. Het onderzoek op het Gamma Field zorgde onder meer voor voedzamere rijstsoorten, fraaiere rozen en handzamere dwergappelboompjes. En misschien ook wel voor boze Hulk-sla. Wie zal het zeggen?

