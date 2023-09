KIJK op de wereld: veilige kogels

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een rangeerterrein voor snelle treinen.

Op een rangeerterrein bij de Japanse stad Sendai staan Shinkansen-treinen te wachten tot ze aan de beurt zijn voor een reparatie of een andere vorm van onderhoud. Het eerste netwerk van hogesnelheidstreinen ter wereld begon in 1964, net op tijd voor de in dat jaar in Tokyo gehouden Olympische Spelen, met een traject van 515 kilometer tussen de Japanse hoofdstad en de tweede stad van het land, Osaka. Inmiddels is het uitgegroeid tot acht trajecten met een totale lengte van een kleine 3000 kilometer.

Veilig

Het materieel is zo veilig en wordt kennelijk zo goed onderhouden dat in de bijna 60 jaar dat deze ‘kogeltreinen’ rondrijden nog nooit een ongeluk is gebeurd waarbij een passagier om het leven kwam. En dat terwijl de Shinkansens (het zo exotisch klinkende shinkansen betekent overigens gewoon ‘nieuwe hoofdlijn’) met 240 tot 320 kilometer per uur over de rails razen en er in de afgelopen decennia naar schatting ruim 10 miljard mensen mee zijn vervoerd. Voor een deel heeft dat dus te maken met het nuttige werk dat hier wordt verricht.

