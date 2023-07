KIJK op de wereld: basis voor ruzie

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een Amerikaans vliegveld in Japan.

Nadat de Japanners in 1945 de handdoek in de ring hadden gegooid, bouwden de Verenigde Staten diverse militaire faciliteiten op de Japanse eilanden. Een ervan was dit Marine Corps Air Station Futenma op Okinawa, dat overigens begon als vliegveld voor de Amerikaanse luchtmacht.

Toen de basis werd opgetrokken, woonden er in het naburige plaatsje Ginowan een kleine 13.000 mensen. In de loop der jaren kreeg Futenma een dik 2,7 kilometer lange landingsbaan met daaromheen een hele zooi barakken en kantoren. Intussen groeide Ginowan uit tot een stad met 100.000 inwoners.

En dat gaat knellen. Ruimte wordt namelijk een steeds groter probleem in Japan en dus is Futenma al jaren onderwerp van discussie. De Amerikanen vinden een basis in de buurt van China erg handig. Terwijl Japan op deze plek niet alleen huizen wil kunnen bouwen, maar er ook naar streeft om de overlast voor de omwonenden terug te dringen. Voorlopig lijkt er geen einde aan deze impasse te komen.

Beeld: Google Earth