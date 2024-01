KIJK op de wereld: de geboorteplaats van de Amerikaanse marine

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: zeg je Marblehead, dan zeg je boten.

De wortels van deze Amerikaanse kustplaats in Massachusetts, ongeveer 25 kilometer ten noorden van Boston, liggen in de commerciële visserij, de walvisvaart en de zeilsport. Marblehead wordt zelfs de geboorteplaats van de Amerikaanse marine genoemd, omdat het de thuishaven was van de schoener Hannah. In 1775 – dus ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog waarin de Amerikanen de Britten buiten de deur probeerden te werken – was dat het eerste bewapende schip van de Verenigde Staten. Toen er meer marineschepen kwamen, vormden die samen de Continental Navy en dat werd de basis voor de nogal machtige US Navy van vandaag.

Tegenwoordig dobberen ’s zomers in de baai vooral jachten en vissersboten. Honderden. Kleine en grote. Als een soort eerbetoon aan de rijke maritieme geschiedenis.

Beeld: Google Earth