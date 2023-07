F-22 Raptor: het beste jachtvliegtuig ter wereld?

Hij geldt ook na een kleine twintig jaar nog als een van de mooiste, meest geavanceerde en beste jachtvliegtuigen ter wereld. Maar de F-22 heeft eigenlijk nooit echt kunnen laten zien wat hij waard is. Toch mag hij niet ontbreken in een rubriek met de beste vliegtuigverhalen. Daarom in deze aflevering van de serie Terugvlucht: de legendarische Raptor.

Iets na twee uur ’s middags stegen twee F-22 Raptors op van de Joint Base Langley-Eustis, een eind ten zuiden van Washington D.C. Het doel dat moest worden geëlimineerd vloog op 18 kilometer hoogte, een kilometer of tien voor de kust van South Carolina. Vanwege de dreiging waren het luchtruim boven de oostkust en alle vliegvelden in de omgeving gesloten. Het North American Aerospace Command (NORAD), de militaire bewakers van de Verenigde Staten, hield de indringer met radarstations nauwlettend in de gaten. F-15’s van de naburige Barnes Air National Guard Base in Massachusetts waren opgestegen om als back- up te dienen, en er hingen verschillende tankvliegtuigen in de lucht om alle ingezette toestellen zo nodig van nieuwe brandstof te kunnen voorzien.

Beschamend

Met de nabranders op vol vermogen knalden de Raptors naar 17 kilometer hoogte. Eenmaal in de buurt van hun doel, bracht een van de toestellen zijn wapensystemen in stelling en vuurde een enkele AIM-9X Sidewinder-raket af die seconden daarna zijn vernietigende werk deed en het doelwit in de Atlantische Oceaan liet neerstorten.

Het was 4 februari 2023, de dag waarop ’s werelds beste jachtvliegtuig voor het eerst deed waarvoor hij tientallen jaren eerder was ontwikkeld. De vlieger kreeg zelfs de felicitaties en complimenten van president Joe Biden. Een mooi gebaar. Maar gezien het doelwit ook een beetje overdreven. Om niet te zeggen, beschamend…

Dit is het begin van de Terugvlucht-aflevering over de Raptor. Het volledige artikel is te lezen in KIJK 8-2023, deze editie ligt vanaf donderdag 20 juli in de winkel.

