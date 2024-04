KIJK op de wereld: kosmologische morsetekens

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een soort kosmologische morsetekens.

Rond het Changdangmeer in de Chinese provincie Jiangsu liggen verschillende dorpen. Het meer is belangrijk voor de watervoorziening en de visserij, en aangezien het een nogal prettig ogende plas water is, trekt het ook heel wat toeristen.

Fundamentele beginselen van de werkelijkheid

Een van de attracties is deze zogenoemde Bagua, die een jaar of tien geleden werd aangelegd. Het kunstwerk heeft een middellijn van een kleine 650 meter en bestaat uit een reeks symbolen die hun oorsprong vinden in de taoïstische kosmologie. Elk groepje van drie lijnen – van de buitenste ring naar het yin-en-yang-teken in het midden – vormt een trigram.

In totaal zijn er acht symbolen en ze geven de fundamentele beginselen van de werkelijkheid weer. Drie langere strepen onder elkaar staan bijvoorbeeld voor ‘hemel’, een lange, twee korte en weer een lange voor ‘vuur’, en allemaal korte voor ‘aarde’. Een soort kosmologische morsetekens dus: ..-. .-. .- .- .. -.-.–

Beeld: Google Earth