KIJK op de wereld: meer dan alleen zout

Overal ter wereld wordt zout gewonnen uit dit soort zoutmeren. Via Google Earth levert dat altijd heel fraaie platen op, maar zelden zo fraai als deze. Dit Chinese Xiechi-zoutmeer, een van de drie grootste inlandse zoutmeren ter wereld, lijkt wel een abstract schilderij. Het ontstond zo’n 500 miljoen jaar geleden en mensen halen er al 4000 jaar zout uit.

Meer dan alleen zout

In de loop der tijd is Xiechi uitgegroeid tot een populaire toeristische attractie omdat je er, net als in de Dode Zee, lekker luchtbedloos in rond kunt dobberen. Verder zijn er natuurlijke bronnen, zodat een zoutmodderbad eveneens tot de mogelijkheden behoort. De verschillende kleuren worden veroorzaakt door de algensoort Dunaliella salina. Als de zon vol op het water staat en de temperatuur stijgt, maken de algen carotenoïden aan: biomoleculen die bescherming bieden tegen een overdosis schadelijke uv-straling. Afhankelijk van de samenstelling en de temperatuur krijgt elk bassin zo zijn eigen bijzondere kleur. Geen wonder dus dat Xiechi niet alleen zout levert, maar ook een bron van allerlei kleurstoffen is. En van mooie satellietplaatjes in KIJK.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth