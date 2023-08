KIJK op de wereld: roestwater

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een kunstmatig meer met een fraai kleurtje.

In 1844 waren geologen in de Amerikaanse staat Michigan op zoek naar grondstoffen, toen hun kompassen in de buurt van het plaatsje Negaunee ineens alle kanten op begonnen te draaien. Al snel werd duidelijk waarom. In de bodem bleken grote hoeveelheden ijzererts en magnetiet te zitten.

Afvalwater

Het makkelijk en dus economisch verantwoord winbare ijzer is inmiddels uit de grond gehaald en tegenwoordig is er nog een actieve mijn over. De Tilden Mine produceert jaarlijks zo’n 8 miljoen ton hematiet en magnetiet.

Dit kunstmatige meer, Gribben Tailings Basin geheten, hoort daarbij. Nadat de grondstoffen uit het erts zijn gehaald, worden de vermalen restproducten vermengd met water en vervolgens naar het bassin gepompt, waar de boel kan bezinken. Sporen van ijzer en magnetiet (waar onder meer permanente magneten van worden gemaakt) geven het afvalwater zijn opmerkelijke roestbruine kleur. Fraai voor het plaatje? Zeker. Goed voor het milieu? Nope.

