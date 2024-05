KIJK op de wereld: parkeerhaven

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: marinehaven wordt parkeerhaven.

In 1776 was Philadephia’s Navy Yard de eerste marinehaven van de VS, en in de eeuwen erna groeide hij flink. Dat duurde tot de jaren negentig, toen binnen het Amerikaanse leger – vooral door het einde van de Koude Oorlog – de ‘grote krimp’ begon. De haven werd afgestoten, het terrein 5 meter opgehoogd om overstromingen te voorkomen, en omgebouwd tot een bedrijventerrein waar dagelijks zo’n 15.000 mensen werken.

Geïmporteerde auto’s

Een van de 150 bedrijven die er zijn gevestigd, is het Southport Auto Terminal and Vehicle Processing Center (VPC) dat jaarlijks meer dan 200.000 voertuigen uit Korea en Mexico verwerkt. Nadat ze van de roll-on-roll-off-schepen zijn gereden, worden de auto’s op dit 63 hectare grote parkeerterrein gezet. Vervolgens vervoert VPC ze met honderden per dag naar verschillende dealers langs de Amerikaanse oostkust.

Op basis van deze plaat zou je overigens kunnen denken dat de VS alleen maar witte auto’s importeert, maar wat je ziet, is het kraswerende plastic op de auto’s. Dat eraf pellen moet toch een bevredigend klusje zijn…

Beeld: Google Earth