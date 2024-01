KIJK op de wereld: poldersymmetrie

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: prettig symmetrisch polderlandschap.

De COVID-19-pandemie stortte een hoop ellende over de wereld uit, maar er waren ook een paar lichtpuntjes. Het fileprobleem loste zich in één keer op en doordat we niet mochten reizen, ontdekten we weer hoe mooi ons eigen land eigenlijk is. Ook vanboven.

Prettige symmetrie

Neem nou deze plaat van de Noordoostpolder, geschoten bij het net iets meer dan 1500 zielen tellende dorp Espel. Nadat de polder in 1942 was drooggelegd, kon hij volgens plan worden ingericht. Eén centrale plaats (Emmeloord), met vandaaruit in een soort stervorm de wegen naar de omringende dorpen. Dat leidde tot kaarsrechte lijnen, akkers en weilanden als postzegels en vierkante, door bomen omringde boerenerven. En een prettige symmetrische schoonheid.

Beeld: Google Earth