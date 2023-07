KIJK op de wereld: nat en droog

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de Mekongdelta.

De Tra Vinh-regio maakt deel uit van de Mekongdelta, een vruchtbaar gebied in het zuiden van Vietnam. Van de dik 230.000 hectare aan bruikbaar land in Tra Vinh wordt 185.000 hectare gebruikt voor de voedselproductie: appels, dadels en natuurlijk rijst. Heel veel rijst. Maar het water van de Mekongrivier brengt nog meer voordelen. Het is namelijk een goede leverancier van onder meer zand, waarvan in de regio jaarlijks 60.000 kubieke meter wordt gewonnen.

Toch kent de Mekongdelta ook de nodige problemen. Aan de ene kant stroomt er door de klimaatverandering steeds minder water door de rivier. En aan de andere kant ligt het gebied zo laag dat grote delen door de zeespiegelstijging rond 2030 onder water komen te staan, zo blijkt uit onderzoek van de lokale Can Tho-universiteit. En zeewater is niet goed voor de plantjes…

Beeld: Google Earth