KIJK op de wereld: vingerafdruk of eiland?

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een vingerafdruk?

Stel, je vraagt honderd mensen waar dit op lijkt, wat krijg je dan als antwoord? Precies. In werkelijkheid is deze vingerafdruk Baljenac (of Bavljenac), een eilandje in de Adriatische Zee, een kilometer of zeven voor de kust van de Kroatische stad Vodice.

Gestapelde stenen muurtjes

Baljenac is zo’n 550 meter lang, op het breedste punt een kleine 300 meter breed en is onbewoond. De opmerkelijke ‘papillaire lijnen’ die het eiland op een vingerafdruk doen lijken, zijn gestapelde stenen muurtjes; soortgelijke muurtjes zie je bijvoorbeeld ook vaak in Engeland en Ierland.

In totaal hebben de bewoners van het nabijgelegen eiland Kaprije 23 kilometer aan dit soort muurtjes opgestapeld om de gewassen die ze op het eiland wilden verbouwen tegen de weersinvloeden te beschermen. En dat levert, zeker van boven, een indrukwekkende afdruk op.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth