KIJK op de wereld: anti-tankkunst?

Het lijkt een beetje op een enorme anti-tankwal. Maar dat zou gek zijn, want wat kan er in zo’n cirkel voor belangrijks zitten dat je tegen aanstormende pantservoertuigen moet beschermen? Bovendien ligt deze bijzondere cirkel ook nog eens in een natuurgebied naast de Nationale Autonome Universiteit van Mexico in Mexico-Stad.

Het is dan ook geen militair object, maar een kunstwerk: het Espacio Escultórico (vrij vertaald: de beeldhouwkundige ruimte). Het maakt deel uit van zeven sculpturen die daar, in een poging om ecologie en kunst te verenigen, in 1977 werden geplaatst. Inspiratie voor dit kunstwerk haalden de kunstenaars uit de ronde Cuicuilco-piramide die tussen 600 en 800 jaar voor Christus werd gebouwd en een kleine 5 kilometer verderop ligt.

De bijzondere cirkel heeft een middellijn van 92,78 meter en bestaat uit 64 betonblokken van elk 9 meter lang, 3 meter breed en maar liefst 4 meter hoog. Daar komt dus geen tank overheen.

Beeld: Google Earth