Deze kikker heeft geen last van de steek van de Aziatische hoornaar

Er zijn giftige kikkers. En er zijn kikkers die heel goed tegen het gif van andere dieren kunnen, zoals dat van de Aziatische reuzenhoornaar.

Kikkers eten insecten. Maar niet alles wat vliegt en zes poten heeft laat zich opdienen als kant-en-klare maaltijd. Hoornaars bijvoorbeeld kunnen lelijk steken, net als bijen en wespen. De grootste hoornaar is de Aziatische, met een angel die bijna een halve centimeter lang kan zijn. Maar, zo blijkt, sommige kikkers houden wel van een scherp hapje.

De steek van een bij, wesp of hoornaar is niet alleen maar pijnlijk: met de angel prikken de insecten ook wat gif in je lijf. Dat geldt evengoed voor de Aziatische reuzenhoornaar. Het gif daarvan veroorzaakt scherpe pijn en schade aan je lijf. Het kan rode bloedcellen vernielen en zelfs hartklachten veroorzaken. Voor kleine zoogdieren als muizen kan dat fataal zijn.

Beest in de buik

Het was al bekend dat sommige vogels, spinnen en kikkers toch graag Aziatische reuzenhoornaars eten. Onbekend was hoe de jagers dat klaarspelen zonder zelf last te hebben van hun zoemende, tot vijf centimeter grote prooi met steekwapen. Onderzoek naar de maaginhoud van een nogal gewone vijverkikker (Pelophylax nigromaculatus) die in veel Japanse tuinen leeft, liet al zien dat de amfibie de grote insecten op zijn menu heeft staan.

Hoe kikkers hoornaars vangen, was niet bekend. Ontwijken ze de angel? Of vinden ze het niet erg om gestoken te worden? Biologen van Kobe University gingen op pad om hoornaars te vangen. Ze verzamelden drie soorten, waaronder de Aziatische reuzenhoornaar. En ze vingen 45 kikkers. De dieren namen ze mee naar het lab.

Ogen gestoken

Daar kregen de kikkers hoornaar te eten. Ze smulden ervan, hoewel de dieren wel degelijk gestoken werden door de insecten. De biologen zagen dat de hoornaars de kikkers in hun tong, wangen, keel en zelfs ogen staken. De amfibieën deden alsof er niets aan de hand was. Twee dagen later poepten de kikkers de onverteerde delen van hun maaltijd weer uit.

Wanneer de kikkers nogmaals hoornaar kregen voorgeschoteld, hapten ze weer toe. Ze hebben geen last van het gif, luidt de conclusie. Hoewel een paar kikkers niet meer zo’n trek hadden. Eén kikker was wel klaar met de kleinste hoornaar, twee lieten de middenmaat liggen en drie kikkers waren wat uitgekeken op de reuzenhoornaar.

Het viel de onderzoekers op dat grotere kikkers grotere hoornaars eten. Misschien kunnen ze de steek extra goed weerstaan. Het lijkt er op, concluderen de biologen, dat de kikkers op de een of andere manier met zowel de pijn van de steek als het gif kunnen omgaan. Volgende stap: uitzoeken hoe de kikkers dat klaarspelen.

In onderstaande video zie je hoe een kikker een hoornaar naar binnen werkt.

Bronnen: Kobe University, Ecosphere

Beeld: Shinji Sugiura