Wetenschappers verbaasd over paddenstoel die uit levende kikker groeit

Natuurliefhebbers in India fotografeerden een levende kikker waaruit een paddenstoel groeit. Dit is nog nooit eerder gezien.

Deze zomer trok een rivier- en moerasspecialist van het Wereld Natuur Fonds-India, samen met een paar vrienden, de Indiase bergketen West-Ghats in. Ze hadden slechts één doel: amfibieën en reptielen spotten.

In een klein vijvertje naast de weg vond de vriendengroep zo’n veertig ‘gouden rug kikkers’ (Hylarana intermedia). Een daarvan, die rustig op een takje zat, had een opmerkelijk gezwel aan zijn linkerzijde. Toen de vrienden wat dichterbij kwamen, zagen ze dat tot hun verbazing dat het een paddenstoel was.

Voor het eerst

Dieren – en ook kikkers – raken wel vaker besmet met schimmels. Maar die groeien dan vaak dieper in het lichaam of juist alleen op de huid en vormen geen paddenstoelen. Heel af en toe groeit er toch een paddenstoel uit een dierenlichaam, maar het dier in kwestie is dan wel dood of bijna dood.

Deze kikker was echter springlevend en bewoog gewoon nog. “Voor zover wij weten, is er nog nooit een paddenstoel gedocumenteerd die uit de zijkant van een levende kikker groeit”, schrijven twee van de groepsleden in een artikel in het tijdschrift Reptiles & Amphibians.

De kikker leek weinig last te hebben van de paddenstoel. Beeld: Lohit Y.T./WWF-India.

Veel vragen blijven onbeantwoord

De vrienden maakten een aantal foto’s en plaatsten die online. Schimmelexperts reageerden dat de mini-paddenstoel waarschijnlijk een helmmycena is. Deze paddenstoelvormende schimmel groeit normaal gesproken vooral op rottend plantenmateriaal. Waarom die nu uit een kikker groeit, is onduidelijk.

De vriendengroep heeft alleen foto’s gemaakt en de kikker verder met rust gelaten. Het is dus niet mogelijk om verder onderzoek te doen. Daardoor is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat het om een helmmycena gaat. Bovendien blijven ook veel andere vragen onbeantwoord, zoals: was de schimmel besmettelijk, had de kikker er last van, en was het daadwerkelijk een paddenstoel?

Toch zijn dit soort vondsten belangrijk, laten meerdere wetenschappers aan The New York Times weten. Dit soort vondsten kunnen namelijk bijdragen aan toekomstig onderzoek en zoektochten naar vergelijkbare gevallen inspireren.

Beeld: Lohit Y.T./WWF-India