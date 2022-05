‘Kinderen groeien langzamer in de zomervakantie’

Kinderen groeien in de zomervakantie een stuk langzamer dan in de maanden waarin ze vijf dagen per week in de klas zitten, blijkt uit een nieuw onderzoek.

Er wordt vaak gedacht dat kinderen vooral in de zomer groeien als kool, maar volgens samenwerkende wetenschappers van verschillende universiteiten in Texas en Illinois (Verenigde Staten) klopt daar niets van. In een onderzoek dat gepubliceerd is in Frontiers of Physiology beweren ze dat kinderen in de maanden dat ze op school zitten juist een stuk harder groeien.

De wetenschappers volgden vijf jaar lang 7599 Texaanse kinderen vanaf het moment dat ze op de kleuterschool begonnen. Ze werden twee keer per jaar gemeten en gewogen door een verpleegkundige: een keer half september, vlak na het einde van de zomervakantie, en een keer half april, kort voordat de (enorm lange) zomervakantie in de VS begint.

Langzamer

Het bleek dat de kinderen in de zomerperiode gemiddeld iets langzamer groeiden dan wanneer ze school hadden, maar er waren grote verschillen tussen gewichtscategorieën. Gemiddeld gezien groeiden de onderzochte kinderen tijdens het schooljaar zo’n 0,05 centimeter per maand meer dan in de zomervakantie. Maar kinderen met chronisch overgewicht of obesitas groeiden in de zomer juist 0,11 centimeter minder dan tijdens het schooljaar. De snelheid waarmee alle kinderen aankwamen verschilde amper van seizoen tot seizoen, ongeacht gewichtscategorie.

De oorzaken van het mysterieuze verschil hebben de onderzoekers nog niet achterhaald. Ze denken dat het onder andere te maken heeft met de eisen die het schoolrooster met zich mee brengt. Doordat ze eerder op moeten, zijn de kinderen langer wakker terwijl het buiten licht is. De grotere hoeveelheid licht helpt bij de groei. Daarnaast sporten de kinderen tijdens het schooljaar meer dan erbuiten. Verder denken de onderzoekers dat ze in die maanden ook beter eten en beter slapen. Ze gaan dan namelijk op tijd naar bed; gemiddeld anderhalf uur eerder dan in de zomer.

Beeld: Pastorius / Wikimedia Commons