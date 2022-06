Klimaatvriendelijke vervanger plastic

Onderzoekers hebben een plantaardige en biologisch afbreekbare spray ontwikkeld die voedsel beschermt tegen bederf door micro-organismen en tegen transportschade. De uitvinding zou een vervanger van plastic kunnen zijn.

Plastic wordt massaal gebruikt voor voedselverpakkingen. En met reden: het zorgt ervoor dat eten een stuk langer houdbaar blijft en tijdens transport niet beurs wordt. Maar het gebruik van al dat plastic heeft een aantal grote keerzijdes. Zo belanden er jaarlijks miljoenen tonnen van het moeilijk afbreekbare materiaal in de natuur en vormt het hele eilanden in oceanen. Dat is niet alleen zonde van het uitzicht, maar ook schadelijk voor de gezondheid van de dieren die er leven en het plastic aanzien voor voedsel. Daarnaast kan plastic negatieve gezondheidseffecten op mensen hebben. Wetenschappers van de Harvard en de Rutgers-universiteit hebben een mogelijke oplossing ontwikkeld. Ze publiceerden het concept voor hun plasticvervanger in Nature Food.

Föhn

Het slierterige spul kan op eten gespoten worden met een verwarmingsapparaat dat wat weg heeft van een föhn. Als je wil eten, kan het er met water weer makkelijk afgewassen worden. Maar mocht het toch in de natuur belanden, dan wordt het al in drie dagen biologisch afgebroken. Niet slecht. Zeker niet in vergelijking met plastic, dat pas na zo’n 400 jaar afgebroken is.

Een illustratie van het systeem, getest op een avocado.

Het materiaal is gemaakt van onder andere pullulan, tijmolie en citroenzuur. Pullulan is een natuurlijk voorkomende polysacharide, een type koolhydraat. Deze stofjes zijn van nature antimicrobieel en kunnen helpen om schadelijke microben als E. Coli en Listeria te weren.

Avocado

De wetenschappers testten hun spray op een avocado. Met succes: dankzij de spray bleek hij 50 procent langer goed te blijven. Daarnaast hielp de spray om beurse plekken tegen te gaan.

Volgens de onderzoekers is het materiaal goedkoop en op grote schaal te produceren. Nu zijn er nog geen plannen gemaakt om dat daadwerkelijk te doen, maar de wetenschappers sluiten ook nog zeker niet uit dat we over een tijdje een goedje op ons eten föhnen om het langer goed te houden.

Bronnen: Nature Food, Rutgers University, New Atlas

Beeld: Rutgers University