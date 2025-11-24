Leeuwen blijken een tweede type brul te hebben

Leeuwen staan bekend om hun gebrul. Wetenschappers denken nu een nieuw type gebrul te hebben ontdekt.

Om hun territorium af te bakenen en om te communiceren met andere leden van hun troep, produceren leeuwen een indrukwekkend en iconisch gebrul. Wetenschappers gingen ervan uit dat de dieren slechts één type brul hadden. Maar onderzoekers van de University of Exeter (VK) schrijven in het vakblad Ecology & Evolution dat ze een tweede type hebben geïdentificeerd.

Korter en lager

Leeuwengebrul is vaak niet één lange brul, maar een reeks van geluiden. Het begint met een soort gekreun, wordt gevolgd door de daadwerkelijke brullen en sluit af met gegrom. Door ruim drieduizend opnames van leeuwengeluiden te analyseren met statistische modellen en kunstmatige intelligentie hebben onderzoekers nu ontdekt dat het middelste gedeelte bestaat uit twee verschillende brullen.

Na het gekreun produceren leeuwen een aantal volmondige brullen, zoals we die kennen. Maar daarna maken ze een paar nog niet eerder beschreven ‘tussenbrullen’, voordat ze overgaan op het gegrom. Volgens de onderzoekers zijn deze tussenbrullen iets korter en hebben ze een lagere toonhoogte.

Een voorbeeld van leeuwengebrul. Credit: Growcott et al., Ecology & Evolution (2025).

Leeuwen herkennen

Recent onderzoek heeft laten zien dat het brulgedeelte van een leeuwenroep voor elk dier uniek is. Maar dat gold alleen voor de eerste paar brullen van de reeks, wat nu dus de volmondige brullen blijken te zijn.

De huidige onderzoekers hebben laten zien dat hun AI-model met 94,5 procent nauwkeurigheid onderscheid kan maken tussen de twee typen brullen. En aan de hand van het volmondige gebrul kon het inderdaad individuele leeuwen herkennen – en dat deed het zelfs iets beter dan menselijke experts.

Volgens de onderzoekers kunnen geluidsopnames dankzij dit AI-model gebruikt worden om leeuwenpopulaties te bestuderen. Momenteel gebeurt dat vaak via sporenonderzoek en camera’s. Maar microfoons zijn in sommige opzichten een stuk handiger. Het geluid dat ze opvangen kan bijvoorbeeld van ver en vanuit elke richting komen, terwijl een camera alleen een leeuw registreert als die toevallig vlak voor de lens loopt.

Voorheen moesten geluidsopnames nog geanalyseerd worden door experts. Dat kostte veel tijd en was gevoelig voor menselijke fouten. Een AI-model doet het sneller en betrouwbaarder. Hierdoor wordt het volgens de onderzoekers makkelijker om leeuwenpopulaties te volgen en beschermen.

Leeuw met tijgerbrul Dacht je dat een leeuwenbrul anders klonk? Dat komt waarschijnlijk door de films die je kijkt. De Amerikaanse filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer heeft namelijk een leeuw in het logo en voorafgaand aan zijn films verschijnt deze in beeld en brult indrukwekkend. De studio gebruikt hiervoor alleen geen leeuwenbrul, maar een krachtiger klinkende tijgerbrul.

In onderstaande video leggen de wetenschappers hun onderzoek uit.

Bronnen: Ecology & Evolution, University of Exeter

Beeld: Anup Shah/Getty Images