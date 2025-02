Muizen met stress kunnen slechter horen

Een week lang stress zorgt ervoor dat muizen harde geluiden als zachter ervaren, terwijl niets verandert aan de oren.



Je kent het wel, je zit midden in een stressvolle week, en ineens voelt alles nét iets anders. Het tikken van de klok voelt irritanter, het licht is feller en sommige woorden komen niet goed binnen. Herkenbaar? Dat is waarschijnlijk meer dan alleen een gevoel. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat muizen geluid anders waarnemen als ze stress hebben, terwijl de gevoeligheid van hun oren gelijk blijft. Hun onderzoek is gepubliceerd in het vaktijdschrift PLOS Biology.

Lees ook:

Negatieve gevolgen

Langdurige stress kan een negatieve impact hebben op je mentale gezondheid. Dit kan niet alleen psychiatrische stoornissen veroorzaken, maar ook veranderingen in hoe we de wereld waarnemen. We kunnen bijvoorbeeld veel sneller geïrriteerd raken door kriebelende truien of nare geurtjes. Misschien heb je zelf weleens gemerkt dat je sneller schrikt van harde geluiden wanneer je gestrest bent.



De onderzoekers wilden begrijpen hoe herhaaldelijke stress invloed kan hebben op het verwerken van zintuigelijke informatie, specifiek van geluid. Ze bestudeerden daarvoor 73 volwassen muizen. Om stress op te wekken, sloten ze hen een week lang dagelijks een half uur op in een zeer krappe ruimte. Hierna maten ze het stresshormoon corticosteron, wat aantoonde dat de muizen daadwerkelijk gestrester waren.

Veranderde hersenactiviteit

De muizen waren van tevoren getraind op het uitvoeren van een gedragstaak, namelijk geluiden categoriseren als hard of zacht. Dit deden ze door aan de juiste tuit te likken, waar dan als beloning melk uitkwam. Stress veranderde hoe de muizen geluid waarnamen: de gestreste muizen beoordeelde harde geluiden vaker als zacht. De spanning zorgde voor een soort gedempte waarneming. Dit fenomeen werd gedurende de week steeds sterker.

De onderzoekers ontdekten dat de werking van de gehoorzenuw hetzelfde bleef, maar in de auditieve cortex – het hersengebied dat geluiden verwerkt – maten ze meer spontane neuronale activiteit. Die activiteit werd niet veroorzaakt door geluid, maar had wel een onderdrukkende werking. Want als de muizen wel geluid te horen kregen, waren hun hersencellen daar minder gevoelig voor en klonk het voor hen zachter.

De onderzoekers stellen dat hun onderzoek aantoont dat stress niet alleen invloed heeft op complexe taken zoals leren en geheugen, maar ook op hoe we reageren op alledaagse prikkels.

Bronnen: PLOS Biology, PLOS via EurekAlert!

Beeld: Pixabay/alexas_fotos