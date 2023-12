Nieuwe schimmel vernoemd naar zandwormen uit Dune

Wetenschappers hebben een vreemde nieuwe schimmelsoort ontdekt en deze vernoemd naar de monsterlijke reuzenzandwormen uit de beroemde sciencefictionreeks Dune.

Onderzoekers hebben vier nieuwe schimmelsoorten ontdekt in de zanderige steppegrond in Hongarije. Een daarvan lijkt een beetje op de “Shai-Hulud” zandwormen van de fictieve woestijnplaneet Arrakis in de zesdelige boekenserie Dune van Frank Herbert. De wetenschappers noemden de soort daarom Tulostoma shaihuludii.

Kromme stengel

De ontdekkingen zijn gebaseerd op monsters die in de loop van 25 jaar in het Hongaarse steppegebied zijn verzameld. De vier nieuwe soorten behoren allemaal tot het Tulostoma-geslacht, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift MycoKeys. Deze schimmels produceren kleine, bolvormige vruchtlichamen aan het uiteinde van stengels die een wolk stofachtige sporen in de lucht loslaten als er wind of een dier langs komt.

Tulostoma shaihuludii heeft een kromme stengel waardoor die iets wegheeft van de reuzenwormen uit Dune die opdoemen uit het zand. Dat de schimmel ook voorkomt in zandgronden was voor de wetenschappers genoeg om hem te vernoemen naar de mythische wezens.

Hoewel ze misschien geen fictieve filmsterworm als naamgenoot hebben, hebben sommige van de andere nieuwe soorten hun eigen opvallende kenmerken. Tulostoma sacchariolens onderscheidt zich bijvoorbeeld als de enige geurende Tulostoma, vertellen de onderzoekers aan Newsweek. Tulostoma hungaricum is daarentegen de kleinste binnen het geslacht.

Bronnen: MycoKeys, Newsweek, IFL Science

Beeld: foto van Péter Finy; illustration van Dániel G. Knapp (CC BY 4.0)