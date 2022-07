Nu in de schappen: KIJK 8/2022

Haast je naar de winkel of surf naar onze webshop, want KIJK 8/2022 is vandaag verschenen. Met op de cover: uitgestorven dieren klonen, wens of waanzin?

Uitgestorven dieren gaan weer terugkomen. De vraag is niet óf het lukt om mammoeten en andere oerdieren tot leven te wekken, maar wat er gebeurt als ze weer rondgrazen. Filosofen en andere experts denken dat mensen zich niet realiseren wat voor impact dat zal hebben.

Verder in dit nummer:

De bacteriën in onze darmen spelen niet alleen een rol bij onze stoelgang. Steeds meer onderzoeken linken deze kleine wezens aan onze mentale gezondheid.

Stel, we gaan weer kerncentrales bouwen. Hoe komt Nederland dan af van het hoogradioactieve afval? Om die vraag te beantwoorden, ging KIJK langs bij COVRA.

Raymond Poot werkt aan een genetische scan die het risico op autisme al bij baby’s kan bepalen. KIJK sprak met de biochemicus over dit – toch wel controversiële – onderwerp.

De Koninklijke Marine is in verwachting van een zesling: in 2025 worden nieuwe mijnenjagers aan de vloot toegevoegd.

Wat zijn de ontwikkel-, bouw-, en afbraakkosten van windturbines en hoeveel leveren ze nu precies op? KIJK geeft je een overzicht.

