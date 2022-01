Orka’s doden de grootste dieren ter wereld

In de Bremer Bay in Australië, ongeveer 60 kilometer van de kust, zijn drie blauwe vinvissen in koelen bloede vermoord. De daders: orka’s.

Orka’s staan bekend om hun meedogenloze jaagtechnieken. Zeehonden sleuren ze zonder moeite vanaf het strand het water in. De killer whales deinzen ook niet terug voor grotere prooien zoals witte haaien. En uit nieuw onderzoek van het Cetacean Research Centre (CETREC WA) blijkt dat zelfs het grootste dier op aarde niet te hoog gegrepen is voor de zwart-witte zoogdieren. In het vakblad Marine Mammal Science schrijven de onderzoekers hoe een troep orka’s drie blauwe vinvissen doodde.

Kopje onder

Als een soort Bijbels tafereel kleurde de donkerblauwe Bremer Bay op 6 april 2019 plotseling bloedrood. Het CETREC-team voer erop af voor inspectie. Tegen de tijd dat het team aankwam op de plaat delict, had een troep van twaalf orka’s de rugvin van de blauwe reus al aan flarden gescheurd. De walvis kwam nauwelijks vooruit. Aan weerzijden van de vinvis zwommen drie orka’s die het slachtoffer op z’n rug draaiden. Ondertussen hielden twee andere orka’s de kop van de walvis onderwater zodat hij geen adem kon halen. Eén orka zwom in de walvismond en vrat de tong op, het voedzaamste stuk van de blauwe vinvis.

Hoewel de bloederige scène veel mensen zou afschrikken, was het onderzoeksteam vastberaden meer te leren over deze orkagroep. Nooit eerder is vastgelegd dat orka’s de grootste dieren op aarde doden. De wetenschappers wilden daarom achterhalen of het incident toeval of een patroon was. Dat laatste bleek het geval, want zo’n twee weken later sloeg de groep wéér toe. De derde vinvisaanval vond plaats in 2021. Telkens gebruikten de orka’s dezelfde strategie: kantelen en kopje onder.

‘Optimistisch’

De ontdekking helpt zeebiologen begrijpen hoe orka’s het herstel van de blauwe vinvispopulatie beïnvloeden. Voor de walvisvaart op gang kwam, leefden er naar schatting 300.000 blauwe vinvissen in de oceaan. Dat getal is teruggelopen naar 20.000. Verrassend genoeg is Robert Pitman, professor bij Oregon State University, optimistisch over de vondsten van het onderzoek: “Misschien zien we juist nu hoe de oceaan eruitzag voor de walvisvaart. Nu deze populaties herstellen, hebben we meer kans om te zien hoe het ecosysteem normaliter functioneert.”

De blauwe vinvissen denken daar vast anders over.

