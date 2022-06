Patiënt krijgt oor geprint uit eigen cellen

Het nieuwe rechteroor van de vrouw bestaat uit haar eigen kraakbeencellen én past keurig bij haar linkeroor.

Bij mensen met de zeldzame aangeboren afwijking microtia zijn één of beide oorschelpen niet volledig ontwikkeld. Hierdoor is het uitwendige deel van het oor klein of ontbreekt het helemaal. In de VS heeft een vrouw met de aandoening onlangs een nieuwe oorschelp gekregen. Niet zomaar een; het rechteroor werd ge-3D-print met de kraakbeencellen van de vrouw zelf.

Kraakbeencellen

Het brein achter het implantaat is het in Queens gevestigde 3DBio Therapeutics, een bedrijf dat zich bezighoudt met regeneratieve geneeskunde. In een persbericht schrijft 3DBio dat de rechteroorschelp ge-3D-print is uit een hydrogel met collageen én de kraakbeencellen van de 20-jarige patiënt zelf.

De nieuwe oorschelp, die chirurgen afgelopen maart transplanteerden, blijft kraakbeenweefsel aanmaken, aldus 3DBio. Hierdoor zou het oor steeds echter lijken en voelen. Door de oorschelp met de kraakbeencellen van de patiënten zelf te printen, neemt de kans af dat het lichaam het implantaat afstoot. Bovendien omzeilt de nieuwe methode invasievere ingrepen zoals het halen van kraakbeen uit de ribben.

Het oor van de patiënt voor (links) en na de transplantatie (rechts). De oorschelp werd ontworpen om overeen te komen met het wel volledig ontwikkelde linkeroor van de vrouw. © Microtia-Congenital Ear Institute, 3DBio Therapeutics

Klinische studies

De transplantatie is deel van de eerste klinische toets waarin de nieuwe, achterliggende technologie succesvol toegepast wordt, zo schrijft de New York Times. Volgens het dagblad spreken onafhankelijke experts van een “verbluffende vervolgstap in het veld van weefsel-engineering“.

De klinische trial, waar elf mensen aan deelnemen, loopt nog. Wat de werkelijke langetermijneffecten van de transplantatie zijn, is dan ook nog onduidelijk. Het bedrijf heeft de technische details van de methode nog niet vrijgegeven, maar zegt de resultaten te publiceren in een medisch vakblad zodra de studie afgerond is.

Bronnen: New York Times, 3DBio Therapeutics

Beeld: 3DBio Therapeutics