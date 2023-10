‘Kermen van de pijn’: Pepper X is de heetste chilipeper ter wereld

Na tien jaar titelhouder van heetste peper ter wereld te zijn geweest moet de Carolina Reaper plaatsmaken voor een nóg hetere chilipeper. Hoe wordt die heetheid gemeten?

Wat hebben de namen Madame Jeanette, Carolina Reaper en Dragon’s Breath met elkaar te maken? Ze duiden allemaal chilipepers aan die je beter kunt laten liggen als je niet van pittig eten houdt. De Carolina Reaper wordt al jaren als de heetste peper ter wereld beschouwd (ook al zou Dragon’s Breath nog heftiger zijn, maar die is niet officieel erkend door Guinness World Records). Maar nu is dat record gebroken door een nieuw soort peper: Pepper X.

Lees ook:

Pepper X

Pepper X is het resultaat van tien jaar experimenteren. De Amerikaan ‘Smokin’ Ed Currie, oprichter van het bedrijf Puckerbutt Pepper Company, teelde de nieuwe peper door de Carolina Reaper te kruisen met een hete peper die hij “van een vriend uit Michigan” had gekregen. De Reaper is overigens ook door Currie bedacht.

Toen hij uit deze kruisbestuiving eindelijk een goede plant had verkregen liet Currie de vruchten (de pepers dus) testen in een laboratorium aan de Winthrop University in South Carolina. Daar keken onderzoekers naar hoeveel Scoville Heat Units (zie: Meneer Scoville hieronder) de Pepper X had. De Carolina Reaper bereikt gemiddeld 1.641.183 SHU, Pepper X overtrof dat met meer dan een miljoen eenheden: er werden maar liefst 2.693.000 SHU geregistreerd.

Meneer Scoville Met de scovilleschaal wordt de ‘heetheid’ van rode pepers gemeten in Scoville Heat Units (SHU). De bedenker is Wilbur Scoville, een nogal saaie docent aan het Massachusetts College of Pharmacy. De Amerikaan kreeg op zeker moment een goedbetaalde baan bij een fabrikant van de spierzalf HEET, waarin capsaïcine – de hete stof uit pepers – was verwerkt. Omdat de verschillende ladingen pepers nogal verschillende hoeveelheden capsaïcine bevatten, bedacht Scoville een manier om de scherpte te meten, zodat kon worden gecontroleerd of HEET steeds even heet was.

Maar wie gaat er in vredesnaam een Pepper X eten? Currie zelf dus. Na de consumptie ervan voelde hij de hitte 3,5 uur lang, vertelde de peperuitvinder aan Associated Press. En daarna kwamen de krampen… “Die krampen zijn verschrikkelijk. Ik lag ongeveer een uur lang plat op een marmeren muur in de regen, kermend van de pijn.”

Pepper X-zaden en -planten zullen niet los verkocht worden, omdat Currie zijn intellectuele eigendom wil beschermen. De enige manier om de meedogenloos hete peper te proeven, is saus kopen waarin die is verwerkt. Geheel op eigen risico natuurlijk.

Waarom zijn chilipepers eigenlijk zo heet?

Het lijkt een rare aanpassing: bomen en planten gebruiken hun vruchten om hun zaden te verspreiden. Waarom zou je dan een vrucht zo heet maken dat die voor veel dieren onmogelijk te eten is? Toch is dat bij chilipepers het geval.

De heetheid is echter niet geëvolueerd om de vrucht lekkerder te maken voor dieren, maar blijkt een aanpassing te zijn die de peper beschermt tegen een schimmelinfectie. Amerikaanse wetenschappers van de Universiteit van Florida kwamen er in 2008 achter dat de Fusariumschimmel de belangrijkste doodsoorzaak was voor zaden van de chilipeper.

Het stofje capsaïcine, dat verantwoordelijk is voor de heetheid en dat in de zaadlijsten zit, blijkt het zaadje echter te beschermen tegen de infectie. Hoe hoger de capsaïcineconcentratie, hoe beter het ertegen bestand was. De onderzoekers ontdekten bovendien dat in gebieden waar de schimmel minder voorkwam, de pepers ook minder heet waren.

En hoe zit het dan met het verspreiden van de zaden? Dat wordt gedaan door vogels, en die blijken ongevoelig voor de hitte van capsaïcine.

Bronnen: Associated Press, BBC News

Beeld: Jack/CC BY-SA 4.0