Picture Perfect: fusieprestatie

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een succesvolle kernfusiekamer.

Als er één manier is om schone energie op te wekken, dan is het wel kernfusie. Bij het samensmelten van lichte atoomkernen komt geen CO 2 vrij, een nucleaire meltdown is uitgesloten, en er is nauwelijks kernafval.

In de Amerikaanse National Ignition Facility (NIF) wordt hier dan ook ijverig onderzoek naar gedaan. En met succes. Eind vorig jaar lukte het voor het eerst om meer energie op te wekken dan nodig was om de fusiereacties op gang te krijgen.

Lees ook:

Lange weg

Onlangs zou NIF daar opnieuw in zijn geslaagd, met een hogere energiewinst. De reacties vonden plaats in deze fusiekamer, waar 192 lasers vuren op een cilinder met daarin een kleine waterstofcapsule. Aan de binnenwand van die cilinder wordt daardoor naar binnen gerichte röntgenstraling opgewekt. Die drukt de capsule aan alle kanten tegelijk samen, waardoor de waterstofkernen kunnen samensmelten.

Mooie stappen, maar kernfusie als energiebron heeft nog een laaaaange weg te gaan – zeker op deze manier.

Deze SHOT staat ook in KIJK 10/2023.

Beeld: Philip Saltonstall/LLNL/NIF