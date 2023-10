Picture Perfect: kampioen gewichtheffen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het grootste werkschip ter wereld.

Met een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter mag de Pioneering Spirit zich het grootste werkschip ter wereld noemen. Deze catamaran van het Zwitsers-Nederlandse offshorebedrijf Allseas wordt vooral ingezet om boorplatforms te ontmantelen.

Lees ook:

De opening aan de voorzijde, tussen de twee rompen, is 55 bij 122 meter, zodat de Pioneering Spirit een platform als het ware kan omarmen. Met zijn hefbalken is de catamaran vervolgens in staat om een maximaal 48.000 ton wegende constructie op te tillen en naar de kust te brengen. Fotograaf Erik Krugers zag het schip in de Rotterdamse haven liggen en maakte er met zijn drone deze foto van; een unieke plaat van een uniek schip.

Beeld: Instagram: erikkruug