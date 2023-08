Picture Perfect: gouden vogelspin

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een tarantula met goudharige poten.

Toen natuurliefhebber Mehdi Gavahyan een wandeling maakte door het noordwesten van Iran spotte hij een mannelijke tarantula. Hij maakte er een foto van en stuurde die naar taxonoom Alireza Zamani. Zamani vermoedde meteen dat het wel eens om een nieuwe soort zou kunnen gaan en vroeg Gavahyan om samen te werken met Amir Hossein Aghaei, een bevriende natuurliefhebber, en hem meerdere exemplaren van deze spinnen op te sturen voor verder onderzoek. Dat bleek moeilijker dan gedacht en het duo kon slechts één vrouwelijke tarantula vangen.

Lees ook:

Eerbetoon

Normaal gesproken is dat onvoldoende om met zekerheid te kunnen zeggen dat je een nieuwe soort hebt gevonden. Toch was het voor Zamani dit keer genoeg. De 9 centimeter grote spin had namelijk een aantal unieke kenmerken, waaronder goudkleurige haartjes. Vooral op de poten vielen die op.

De nieuwe soort behoort volgens Zamani tot het geslacht Chaetopelma. Dit geslacht is relatief klein en bestaat momenteel uit zes soorten die – voor zover bekend – leven in het Midden-Oosten, het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied, en Kameroen. Deze nieuwe ontdekking heeft dat verspreidingsgebied uitgebreid richting Iran.

De vogelspin krijgt de naam Chaetopelma persianum of Perzische goudtarantula. Deze naam is een eerbetoon aan het land van herkomst; Iran wordt van oudsher Perzië genoemd.

Ben jij bang voor spinnen? Ja

Nee

Nee, maar voor vogelspinnen wel

Loading ... Loading ...

Bronnen: ZooKeys, Pensoft Publishers via EurekAlert!

Beeld: Kari Kaunisto