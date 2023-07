Picture Perfect: Barbiesprinkhaan

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een roze sprinkhaan.

Een Britse amateurfotograaf keek vorige week verrast op toen hij in zijn tuin deze zeldzame roze sprinkhaan zag. De 65-jarige Gary Philips zag het insect terwijl hij zijn dahlia’s aan het snoeien was. “Ik moest even goed focussen op wat ik nou had gezien voordat ik me realiseerde dat het een roze sprinkhaan was. Die moet vast zeldzaam zijn, dacht ik toen”, zegt Philips tegen de BBC. Hij pakte snel zijn camera erbij en bracht de sprinkhaan mooi in beeld.



Het gaat hier om een weidesprinkhaan, die komt veel voor in het Verenigd Koninkrijk. Maar meestal is het insect groen, bruin of een combinatie van de twee. In zeldzame gevallen zorgt een genetische mutatie er echter voor dat ze roze kleuren.

Het verschijnsel heet erythrisme en komt relatief vaak voor bij sprinkhanen, maar kan ook bij andere dieren voorkomen, zoals bij vossen, konijnen of kikkers. De verkleuring wordt veroorzaakt doordat de sprinkhaan te veel rood pigment aanmaakt en te weinig zwart.

Vanwege hun felle kleur kunnen ze zich in het groene gras slecht verbergen voor roofdieren, en overleven ze niet lang. Dat maakt ze nog zeldzamer.

Bron: BBC

Openingsbeeld: Niet de foto van Gary Philips, Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0