Picture Perfect: kat met vier oren

Toen er vier kittens naar het dierenasiel True Rescue in de Verenigde Staten werden gebracht, moeten de medewerkers vast even achter hun oren hebben gekrabd. Een van de babykatjes had namelijk vier oren. Ze hebben hem – erg toepasselijk – Audio genoemd.

Laatst deelden ze foto’s van de 8-9 weken oude kitte op hun Facebook-pagina. In die post laat True Rescue weten dat de extra oren het gevolg zijn van een extreem zeldzame genetische mutatie. Hoewel Audio nog zal worden nagekeken door een dierenarts, verwachten de asielmedewerkers niet dat de extra oren voor problemen zullen zorgen, ze hoeven dus waarschijnlijk niet te worden verwijderd.

Niet de enige kat

Audio en zijn broers en zussen werden gevonden in een dichtgetapte doos, zonder luchtgaten, op een parkeerplaats in de Amerikaanse staat Tennesee.

Hoewel Audio’s conditie enorm zeldzaam is, is hij niet de enige kat met vier oren. In 2021 is in Turkije de vierorige kat Midas gevonden. Zoals te op haar populaire Instagram-account gaat het nog steeds goed met haar.

