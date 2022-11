Picture Perfect: lucht kleurt roze

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technologisch beeld op onze site. Deze keer: roze aurora verschijnt boven Noorwegen.

Als je aan het noorderlicht denkt, dan denk je automatisch aan de kleur groen. Maar Markus Varik, een gids bij reisorganisatie Greenlander, schoot op 3 november verbluffende platen van – jawel – roze poollicht boven Noorwegen. Een fenomeen dat bekend is, maar niet vaak voorkomt.

Stikstofatomen

De veroorzaker van deze kleurenpracht is een zonnestorm die een gat sloeg in onze magnetosfeer, een onzichtbaar magnetisch veld dat de aarde omringt. Door deze opening wisten hoogenergetische deeltjes afkomstig van onze moederster dieper dan normaal door te dringen in de atmosfeer van de aarde. Het gat sloot zes uur nadat het was gevormd.

Groen is doorgaans de meest uitgesproken kleur in het poollicht, omdat zuurstofatomen – die veel voorkomen in het deel van de atmosfeer dat zonnestormen normaalgesproken bereiken – deze tint uitzenden wanneer ze een lading krijgen. Het gat in de magnetosfeer heeft er op 3 november echter voor gezorgd dat de zonnedeeltjes doordrongen in het deel waar stikstofatomen de overhand hebben. En die zenden op hun beurt roze uit.

