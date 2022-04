Picture Perfect: onleefbare vlakte

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vulkanisch landschap.

Het woord woestijn roept vrijwel altijd beelden van grote zandvlaktes en een hete zon op. Maar dit landschap komt in meer vormen en maten. Zo heeft ook IJsland dorre vlaktes, en in plaats van zand is dit landschap bedekt met gestolde lava en as als gevolg van vulkaanuitbarstingen. Hierdoor zijn de klimaatomstandigheden zo extreem geworden dat er haast geen leven te zien is in de omgeving.

Bovenstaand beeld laat deze vlakte in al zijn grilligheid zien. Het werd geschoten als onderdeel van de serie Life on Earth, een verzameling foto’s van de Italiaanse fotograaf Lorenzo Poli. Hiermee nam hij deel aan de Sony World Photography Awards 2022: een van de grootste fotowedstrijden ter wereld. Vorige week behaalde Poli zelfs de winst in de landschap-categorie. Een overwinning die, wat KIJK betreft, meer dan terecht is.

Bronnen: Sony World Photography Awards 2022, New Atlas

Beeld: Lorenzo Poli