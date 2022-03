Picture Perfect: Pavlovs (bij)effect

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: conditionering in honingbijen.

Bij de meesten van ons doet het experiment van Ivan Pavlov wel een belletje rinkelen. Elke keer dat een paar honden eten kregen, liet de Russische fysioloog een bel aan ze horen. De dieren associeerden dit geluid na een tijdje met voedsel; ze gingen zelfs al kwijlen als ze alleen het gerinkel hoorden.

In dit laboratorium in de Duitse stad Oberursel wordt eenzelfde experiment uitgevoerd, maar dan met honingbijen. De beestjes krijgen hier bij een bepaalde geur of een andere stimulus, zoals een verandering in CO 2 -gehalte, luchtvochtigheid of temperatuur, een beetje suikerwater. Uiteindelijk steken ze hun proboscis, een soort slurf waarmee ze het voedsel uit een bloem zuigen, al uit als ze alleen deze geur of verandering opmerken. Klassieke conditionering bij honingbijen: check.

Beeld: Ingo Arndt/naturepl.com