Picture Perfect: psychedelische parasiet

Je kijkt hier naar een meedogenloos wezen. Door zich in een slachtoffer vast te bijten, kan het zich dagenlang volzuigen met bloed. En hoewel het er in eerste instantie niet op lijkt, kun je in de felle kleuren en rare vormen toch echt een teek herkennen. Tong Zhang en Paul Stoodley fotografeerden deze buitenaards uitziende parasiet voor de Nikon’s Small World Awards.

De onderzoekers van de Universiteit van Ohio namen de foto met een confocale laserfluorescentiemicroscoop. Het achtpotige dier kreeg een fluorescerende kleurstof toegediend en werd onder de laser gelegd, die licht van één golflengte uitzendt. Hierdoor ging de teek deze psychedelische kleuren vertonen. Zo maak je een prachtplaat van een engerd. En dat is precies de bedoeling van deze fotowedstrijd: het kleinste leven op grootse wijze laten zien.

Beeld: Tong Zhang, Paul Stoodley