Picture Perfect: roestige bergen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: veelkleurige berg in Peru.

Maar liefst 1500 bezoekers per dag trekt de Vinicunca. Daarmee is de ‘regenboogberg’ een van de grootste toeristische attracties van Peru. Zijn bonte uiterlijk heeft hij te danken aan mineralen als ijzeroxide, kopersulfaat en zwavel. Die kunnen van zichzelf uitgesproken kleuren hebben, die door miljoenen jaren van slijtage zichtbaar zijn geworden. Ook kunnen de kleuren zijn ontstaan door oxidatie: wanneer er sneeuw op de Vinicunca valt en smelt, reageert het water met de mineralen in de grond. De berg gaat dan als het ware ‘roesten’, met een toverbaleffect tot gevolg.

Deze SHOT staat ook in KIJK 8/2022.

Beeld: May Lana/Shutterstock

Tekst: Daniël Dekkers