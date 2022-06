Picture Perfect: schemerige stralen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een zonsondergang.

Je hoort wel eens dat een zonsondergang een van de mooiste dingen op aarde is, maar deze foto bewijst dat de echte schoonheid pas daarna komt. Deze zogeheten schemerstralen zijn afkomstig van de zon die al achter de horizon is verdwenen. Als de lucht dan veel aerosolen (kleine vochtdruppels) bevat, filteren die al het blauwe licht weg en blijft alleen een rode gloed over.

Fotograaf Fefo Bouvier was een paar weken geleden in Uruguay op jacht naar foto’s van een zonsverduistering. Dan staat de maan precies tussen de aarde en zon, zodat de schaduw van de maan op het aardoppervlak valt. Helaas was het te bewolkt in het Zuid-Amerikaanse land om de eclips te spotten. De fotograaf was zijn spullen al aan het opruimen toen hij dit tafereel te zien kreeg. Zo is hij toch niet met lege handen naar huis gegaan.

Beeld Fefo Bouvier