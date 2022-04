Dit weekend vindt de eerste zonsverduistering van het jaar plaats

De eerste zonsverduistering van 2022 is in aantocht. Alleen moet je wel het vliegtuig in om hem te kunnen zien.

Dit weekend is het dan zover: op 30 april vindt de eerste zonsverduistering van 2022 plaats. Op die dag staan de maan, de zon en de aarde op één lijn, zodat de maan het zonlicht blokkeert. Hierdoor valt de schaduw van de maan op de aarde. Er is overigens geen volledige verduistering te zien. Dat houdt in dat de maan de zon maar voor een deel bedekt, waardoor het lijkt alsof er een hap uit het hemellichaam genomen is. Ook is de eclips lang niet overal te zien.

Livestream

Wie in Nederland woont, krijgt niets van de zonsverduistering mee. Hij is namelijk alleen zichtbaar op het zuidelijk halfrond. Zolang er niet te veel bewolking is, zullen de mensen in Zuid-Amerika de eclips aan het eind van de middag goed kunnen bekijken. Ook langs de kust van Antarctica is te zien hoe de maan een hap uit de zon neemt. Als je toch de zonsverduistering met je eigen ogen had willen zien, had je dus een vliegticket moeten kopen.

Naar verwachting is er later dit jaar, op 25 oktober, een zonsverduistering die ook in Nederland zichtbaar is. Tot die tijd moeten we genoegen nemen met een livestream van deze eclips.

Bronnen: NASA, IFL Science

Beeld: NASA/Noah Moran