Last van winderigheid? Deze AI-pil meet spijsverteringsgassen

Wetenschappers hebben een ‘pil’ en bijbehorend AI-systeem ontwikkeld die kan vaststellen of ingewanden niet te veel gas produceren.

Inslikbare elektronica zijn als Fitbits voor het maagdarmstelsel. Ze kunnen de gezondheid van je ingewanden nagaan. Maar het meten en de gegevens uitlezen is nogal een uitdaging. Tot nu, want onderzoekers van de University of Southern California komen met een AI-techniek, gepubliceerd in Cell Reports Physical Science, die het mogelijk maakt real time gasmetingen te doen in maag en darmen.

Winderigheid

Iedereen laat scheten, vaak wel zo’n twintig per dag. Laat je er een stuk meer – zeker dertig á viertig – per dag, dan heb je last van winderigheid. Bij patiënten met een maag- of darmprobleem komt dit bekend voor. Een toename van winden kan zelfs duiden op een opkomende maagzweer of – in het allerergste geval – maag- of darmkanker. Maar om dat zeker te weten, moet je vaak vervelende invasieve tests ondergaan.

Een pil die je alleen maar hoeft in de slikken en vervolgens gasmetingen doet, kan dit vervangen. Het systeem dat nu is ontwikkeld door Yasser Khan en collega’s bestaat uit een inslikbaar apparaatje, de ‘pil’, en een magnetische spoel die onder een kledingstuk is te dragen (zie hieronder). De spoel wekt een magnetisch veld op en communiceert daarmee met de ‘pil’. Vervolgens analyseert de AI de gegevens van de pil-sensors.

De magnetische spoel die nodig is om de gegevens van de ‘pil’ ui te lezen kan worden gedragen op of onder een trui. Beeld: Khan Lab at USC.

Gasmetingen

Die sensors meten een aantal spijsverteringsgassen, zoals ammonia en zuurstof. Ammonia wordt onder meer geproduceerd door Helicobacter pylori, een veroorzaker van maagzweren. De AI analyseert de real time gasmetingen en traceert de locatie van de pil tijdens die metingen. Op deze manier weten artsen direct waar het probleem zit en kan er heel precies worden ingegrepen.

Maar zover zijn we nog niet. Op dit moment hebben Khan en zijn team de AI-pil alleen nog maar getest in namaakmodellen van het maagdarmstelsel van koeien en varkens. Met daarin verschillende soorten vloeistoffen die de maag- en darmsappen nabootsen.

Andere ziektes

Het volgende doel is nu om de techniek in echte varkens uit te proberen. De pil moet dan wel eerst nog wat kleiner worden en minder energie-slurpend. Maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat hun uitvinding daadwerkelijk patiënten kan helpen in de toekomst.

Het zou volgens hen zelfs mogelijk zijn om ook andere ziektes te monitoren, zoals de Ziekte van Crohn, waarbij de darmen ontstekingen vertonen. Een andere optie is het heel gericht kunnen afleveren van medicijnen in het spijsverteringskanaal.

Bronnen: Cell Reports Physical Science, Cell Press via EurekAlert!

Beeld: Khan Lab at USC