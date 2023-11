Rode bloedcel heeft kleinste snor ter wereld

Wetenschappers hebben ’s werelds kleinste snor gemaakt en die bevestigd op één rode bloedcel. Hiermee willen extra bloeddonors werven.

Australische wetenschappers hebben de kleinste snor ter wereld gemaakt. Hij is zelfs klein genoeg om te worden ‘gedragen’ door één enkele rode bloedcel. De micro-snor is slechts 5 micrometer (0,005 millimeter) wijd.

Hiervoor isoleerden de wetenschappers eerst een rode bloedcel van een vrijwillige donor. Vervolgens fixeerden ze die op een dun gouden plaatje en bedekten de cel met een zeer dun laagje metaal. Dit is nodig om de cel goed onder de microscoop te zien en om later de snor eraan te bevestigen.

Die micro-snor maakten ze door zorgvuldig laagjes polymeerhars op een piepklein stengeltje te 3D-printen. Met een micromanipulator, een apparaatje waarmee je zeer nauwkeurig monsters onder de microscoop kunt bewegen (veel nauwkeuriger dan met je handen), maakten ze de snor vast aan de rode bloedcel.

Als laatste maakten ze beelden van hun voltooide kunstwerk met een rasterelektronenmicroscoop (SEM).

Bloeddonaties

De grote vraag is nu natuurlijk: waarom? Jaarlijks vraagt de Movember Foundation aan mannen om hun snor in de maand november te laten staan. Hiermee willen ze aandacht vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van mannen in het algemeen. Dit jaar werkt de stichting samen met Lifeblood – een onderdeel van het Australische Rode Kruis dat bloeddonaties regelt. De twee instanties willen het belang van bloeddonaties benadrukken. Als publiciteitsstunt lieten ze de rode bloedcel met ’s werelds kleinste snor maken.

“Bloed doneren is niet alleen een manier om je maten te helpen, het is ook een geweldige manier om je eigen gezondheid te leren kennen terwijl je een leven redt. Bij elke donatie krijg je een controle van je hartslag en bloeddruk, bovendien controleren we ook het ijzergehalte bij nieuwe donors”, zei Alison Gould, woordvoerder van Lifeblood. “Hoewel deze snor klein is, hopen we dat hij een grote impact kan hebben en een paar mannen (en vrouwen) kan inspireren om bloed te geven en hun steentje bij te dragen aan de gezondheid van mannen.”

Bekijk de micro-snor in meer detail in de video hieronder.



Bronnen: Lifeblood, New Atlas