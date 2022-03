Sla moet botverlies in astronauten tegengaan

Er gebeuren rare dingen met je lichaam in de ruimte. Zo neemt de botmassa van astronauten af. Wetenschappers hebben met de bekende groente een mogelijke oplossing gevonden.

Iedereen heeft te maken met dezelfde zwaartekracht, behalve astronauten natuurlijk. Omdat ze zich in een microzwaartekrachtomgeving bevinden, verliezen de ruimtevaarders na een lange tijd botmassa. In de ruimte hoeven botten namelijk nauwelijks tot geen gewicht te tillen, waardoor ze zwakker worden. Onderzoekers komen nu met een oplossing in de vorm van speciaal gekweekte sla. Dit presenteerden ze tijdens een bijeenkomst van de American Chemical Society.

Lees ook:

Spuitjes

Als astronauten voor langere tijd in de ruimte zijn, verliezen ze maandelijks meer dan een procent van hun botmassa. Nu, als ze bijvoorbeeld naar het International Space Station gaan, compenseren ze daarvoor door goed in beweging te blijven. Maar dit volstaat alleen omdat ruimtevaarders nooit heel lang in het ISS verblijven. Aangezien de NASA over tien jaar mensen naar Mars wil sturen, en astronauten hiervoor veel langer in de ruimte zijn, is er een andere oplossing nodig.

Die oplossing heet PTH: een hormoon dat botverlies tegengaat. Als ruimtevaarders dit regelmatig innemen, zullen ze geen last hebben van botverlies. Er is alleen een probleem: hoe vervoer je dat medicijn? Al die flesjes en spuitjes nemen veel ruimte in beslag. Daarom leek het de onderzoekers beter om het spul direct in hun eten te verwerken.

Botziektes

Dit kan met behulp van een bacterie die Agrobacterium tumefaciens heet. Als deze microbe planten infecteert, kan hij specifieke genen overdragen. Hij bouwt dan een deel van zijn eigen DNA in dat van de plant. In dit geval heeft hij bij sla een gen geplaatst dat ervoor zorgt dat er PTH gemaakt wordt. Nu hoeven astronauten dus alleen maar zaadjes voor deze sla mee te nemen, wat een hoop sjouwwerk scheelt. Dan moeten ze nog wel de sla kweken, iets dat al eens eerder gelukt is in het ISS.

Dennis Claessen, hoogleraar moleculaire microbiologie aan de Universiteit Leiden, vertelt KIJK dat hij het een mooie ontdekking vindt. “Dit is een goede stap in de juiste richting.” Ook over de vervolgstappen van het onderzoek is hij te spreken. Zo denken de wetenschappers dat de slasoort ook goed op aarde gebruikt kan worden, zeker op plaatsen waar botziektes vaker voorkomen.

Toch roept het resultaat nog vragen op. Zo vraagt Claessen zich af of het medicijn wel effectief is: “Overleeft het hormoon onze spijsvertering wel? En maakt het wel het juiste bot aan?” Tot slot vindt de hoogleraar het nodig om meer labwerk te verrichten om sla te kweken die meer PTH aanmaakt dan de huidige soort: “Zoals het nu staat, zouden astronauten 400 gram sla per dag moeten kweken en eten. Zelfs vergeleken met Mars bereiken, is dat een flinke uitdaging.”

Bronnen: ACS, EurekAlert!

Beeld: Pixabay/ejaugsburg