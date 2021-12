Filmpje: vis met doorzichtige kop

Om het silhouet van een prooi te spotten, staan de ogen van deze vis ogen pal naar boven. Ze turen dwars door zijn (doorzichtige) kop heen.

Voor het vinden van bizarre beesten kan je het best een (heel) diepe duik in de zee nemen, zo blijkt maar weer uit een nieuw filmpje van onderzoeksinstituut Monterey Bay Aquarium (MBARI). Hun ROV legde diepzeebewoner Macropinna microstoma vast: een spookvis met een doorzichtige kop.

Lees ook:

Hemelkijker

De wetenschappers spotten de bizarre diepzeebewoner tijdens een expeditie met onderzoeksschip Rachel Carson voor de kust van Californië. Hun ROV (remote operated vehicle) Ventana daalde voor het haarscherpe kijkje in het leven (en de kop) van M. microstoma af tot honderden meters onder het oceaanoppervlak.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Daar, op 600 tot 800 meter diepte, is het donker. En dus hebben diepzeebewoners als microstoma slimme aanpassingen om ondanks de duister toch te kunnen leven. De vis, die bijzonder toepasselijk ook wel hemelkijker genoemd wordt, heeft speciaal aangepaste, kokervormige ogen die met zelfs met het piepkleine beetje licht dat zijn habitat bereikt, toch het een en ander kunnen waarnemen.

Met zijn supergevoelige ogen – de groene bollen in zijn doorzichtige kop – speurt de hemelkijker de wateren direct boven zich af naar prooidiertjes. Met de ‘gaten’ aan de voorkant van zijn kop, waar je zijn ogen zou verwachten, kijkt de vis niet, maar daar ruikt hij mee.

Zeldzaam

Het is overigens lang niet de eerste keer dat men de maffe zeebewoner spot. Toch is het filmpje bijzonder. In alle 5600 duiken die de twee ROVs van het onderzoeksinstituut maakten, en de meer dan 27.600 uur aan videomateriaal die ze tijdens die trips onder de golven schoten, zag MBARI de hemelkijker slechts negen keer.

Bronnen: MBARI/Youtube

Beeld: MBARI/Youtube