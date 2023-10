Tiktokkers eten blijkbaar wortels om bruin te worden – werkt dat echt?

Populaire video’s op TikTok raden mensen aan om wortels te eten in plaats van te zonnen. Werkt deze ‘beauty hack’ echt?

Op TikTok circuleren video’s van influencers die beweren dat als je drie tot tien grote wortels per dag eet, je een bruine teint krijgt. Maar krijg je er echt een natuurlijke gloed van? En is het gezond?



Ophopingen van kleurstof

Eerst, waarom zouden wortels je huidskleur beïnvloeden? Volgens de influencers komt dat door het hoge gehalte carotenoïden in de groente. Dat zijn natuurlijke pigmenten die een rode, oranje of gele kleur aan groenten en fruit geven. In het geval van wortels gaat het specifiek om het pigment bètacaroteen.

Zodra voedsel dat bètacaroteen bevat in de darmen terecht komt, zetten cellen het om in retinol (ook bekend als vitamine A). Deze vitamine A wordt vervolgens gebruikt in verschillende lichaamsfuncties, zoals gezichtsvermogen, voortplanting, immuniteit en groei.

Het lichaam regelt de omzetting van bètacaroteen in vitamine A op basis van wat het nodig heeft. Dus wanneer het lichaam genoeg vitamine A heeft, wordt de omzetting vertraagd of stopgezet. Extra bètacaroteen wordt dan opgeslagen in de lever en het vetweefsel, uitgescheiden via de ontlasting of verwijderd via zweetklieren in de buitenste laag van de huid. Dat laatste zorgt ervoor dat je huid verkleurt en wordt door dokters carotenoderma genoemd – en door influencers een ‘carrot tan’.

Carotenoderma geeft je huid een geeloranje gloed die absoluut niet dezelfde kleur heeft als een zongebruinde huid. Bovendien is het vaak geconcentreerd in de handpalmen, de voetzolen en lachrimpels bij de neus.

Kilo’s wortels nodig

Hoeveel wortels je hiervoor moet eten? Een paar dagen veel van de oranje groente eten zal waarschijnlijk weinig effect hebben. Maar er zijn verder geen hoogwaardige onderzoeken gedaan naar de relatie tussen het aantal wortels en huidkleurveranderingen.

Eén rapport (waarin onderzoekers het hebben over slechts één patiënt) toonde aan dat het eten van ongeveer 3 kilo wortels per week (ongeveer vijf grote wortelen per dag) huidskleurveranderingen teweegbrengt. Andere experts suggereren dat je minstens een paar weken lang tien wortels per dag moet eten om kleurveranderingen te veroorzaken. De meeste mensen zullen een hele kluif hebben aan deze wortelinname.

Gevaarlijk?

Dan nu de vraag: is het gevaarlijk om zoveel wortels te eten, loop je zo geen vitamine A-vergiftiging op?

Vitamine A komt voor in grofweg twee vormen: kant-en-klaar en als provitamine. De kant-en-klare vorm zit in dierlijke producten (zoals lever, visolie, eigeel en zuivelproducten) en kan gelijk door het lichaam gebruikt worden. Provitamine A-verbindingen (waaronder bètacaroteen) zijn de voorlopers van vitamine A. Ze moeten, als ze eenmaal in het lichaam zijn, eerst nog worden omgezet in de actieve vorm.

Voorgevormde vitamine A kan giftig zijn als je het in grote hoeveelheden binnenkrijgt. Provitamine A-verbindingen veroorzaken daarentegen geen toxiciteit bij mensen, omdat het lichaam de omzetting ervan streng reguleert. Je kunt dus in principe zoveel bètacaroteen eten als je wil.

Er zijn echter aanwijzingen dat het nemen van bètacaroteensupplementen (20 mg per dag of meer) het risico op longkanker verhoogt bij mensen die sigaretten roken of vroeger rookten. Het is daarom aan te raden om zulke supplementen te vermijden, vooral als je rookt. Voor kleinere hoeveelheden zijn er geen nadelige effecten, dus mensen die roken kunnen nog steeds groenten en fruit eten die bètacaroteen bevatten.

