Primeur: varkenslong overleeft negen dagen in hersendode man

Een getransplanteerde varkenslong bleef negen dagen lang functioneren in een menselijk lichaam. Dit was nog nooit eerder gelukt.

Hoewel het aantal donoren in Nederland stijgt, is er nog altijd een tekort aan donororganen. Jaarlijks sterven daardoor ongeveer 150 patiënten die op de wachtlijst stonden voor een transplantatie. Daarom zijn wetenschappers op zoek naar alternatieven, en die vinden ze onder andere bij dieren. Bijvoorbeeld bij varkens. Deze dieren delen meerdere eiwitten met ons en ook de grootte van de organen komt overeen.

Tot nu toe was het alleen gelukt om complete varkensnieren en varkensharten te transplanteren. Van andere organen waren slechts weefsels gebruikt. Maar chirurgen van de Chinese Guangzhou Medical University hebben nu voor het eerst een complete varkenslong getransplanteerd in een hersendode man. Ze schrijven erover in Nature Medicine.

Niet direct afgestoten

De patiënt was een 39-jarige man die hersendood was verklaard na een ernstige hersenbloeding. Zijn eigen organen waren niet geschikt voor donatie. De familie had de chirurgen toestemming gegeven voor het experiment.

De long kwam uit een varken waarvan via genetische modificatie bepaalde antigenen waren verwijderd die anders het menselijke immuunsysteem zouden activeren na een transplantatie. Het varken was 22 maanden oud.

De onderzoekers transplanteerden succesvol de linkerlong. Na de operatie begon het orgaan te functioneren. Hoewel het lichaam het orgaan niet meteen afstootte, ontstond er 24 uur na de transplantatie wel enige longschade. Na drie dagen zagen de onderzoekers duidelijke signalen dat het lichaam het orgaan begon af te stoten. Op verzoek van de familie van de hersendode man werd het experiment op dag negen beëindigd. Het orgaan functioneerde toen nog.

Extra aanpassingen nodig

Volgens de onderzoekers brengt het transplanteren van een long andere uitdagingen met zich mee dan een hart of nier. Ten eerste zijn de anatomie en fysiologie van het orgaan erg complex. Ten tweede staan de longen constant in contact met de buitenlucht. Ze krijgen dus voortdurend bacteriën, virussen, schimmels en stofdeeltjes binnen. Het immuunsysteem staat daardoor op scherp, waardoor de kans op afstoting hoger is.

Dat het lichaam van de hersendode patiënt de varkenslong niet meteen afstootte is volgens de onderzoekers dan ook al een succes. Maar de huidige methode is nog niet geschikt voor transplantaties in levende mensen. De onderzoekers stellen daarom veranderingen voor in de medicatie die patiënten krijgen om de kans op afstoting te verkleinen. Daarnaast willen ze ook extra aanpassingen maken in het varkens-DNA.

