Vetten blijven plakken aan deze eetbare balletjes

Wat nou als je kleine balletjes opeet waar vetten aan vastkleven, zodat je ze uitpoept in plaats van opslaat in de vorm van vetrollen? Bij ratten lukt het.

Diëten, een maagverkleining, Ozempic: ingrepen om overgewicht tegen te gaan vragen nogal wat van mensen met een maatje meer. Misschien kan het eenvoudiger, dachten onderzoekers van de Sichuan University. Wat als we proberen te voorkomen dat de vetten die we eten, opgenomen worden in ons lichaam?

De wetenschappers maakten kleine balletjes op basis van groene thee, vitamine E en zeewier. Specifiek gaat het om polyfenolen die in groene thee zitten. Samen met vitamine E vormen de polyfenolen vanzelf balletjes. Komen vetten in aanraking met deze microbeads, dan blijven ze eraan vastplakken. Wel zijn de vetvangers gevoelig voor maagzuur. Om ze te beschermen, voegden de onderzoekers een coating toe die ze maakten van zeewier.

Vette poep

De balletjes kun je opeten of opdrinken, is het idee, zoals de balletjes die in bubble tea of fresh tea zitten. Eenmaal in je maag-darmkanaal laat de beschermlaag los en zullen de microbeads vetten gaan vangen. Zo voorkomen ze dat de vetten opgenomen worden in je lichaam. De vastgeplakte vetten belanden niet in je zwembandjes, maar in de wc-pot.

Om de methode te testen, maakten de onderzoekers drie groepen van elk acht ratten. De eerste groep werd op een dieet gezet dat voor 60 procent uit vet bestond. Groep twee kreeg hetzelfde voer plus de nieuw gemaakte vetvangers. De derde groep proefdieren at een normaal rattendieet, dat voor 10 procent uit vet bestaat.

Ratten vallen af

Na dertig dagen waren de ratten die microbeads aten 17 procent lichter geworden. De dieren in de andere groepen waren niet afgevallen. De ratten uit de balletjesgroep hadden minder vetweefsel en minder leverschade en in hun poep zat meer vet dan in de keutels van hun soortgenoten in de andere groepen.

Er was nog een vierde groep proefdieren. Deze ratten kregen een afslankmiddel dat de opname van vet remt. Het medicijn werkte inderdaad, maar het had ook bijwerkingen op het spijsverteringsstelsel van de dieren. De ratten die vetvangers aten, hadden deze bijwerkingen niet.

Afvallen met fresh tea?

De microbeads smaken vrijwel nergens naar, schrijven de wetenschappers. We zouden ze makkelijk kunnen eten of drinken tijdens de maaltijd. In drankjes zoals de toch al populaire bubble tea bijvoorbeeld of in een toetje.

De balletjes worden nu getest door 26 proefpersonen. Helaas beschrijven de onderzoekers niet of het voor mensen die geen overgewicht hebben wel zo slim is om dit middel te gebruiken. Voor een gezond lijf hebben we wel wat vetten nodig. En kun je met een extra dosis microbeads onbeperkt bunkeren zonder nadelige gevolgen? Waarschijnlijk niet, maar ook daarover melden de wetenschappers nog niets.

Bron: American Chemical Society

Beeld: Fotos/Unsplash