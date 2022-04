Vijf futuristische medische behandelingen

Ook in de medische wereld ontwikkelt de technologie zich in hoog tempo. Deze behandelingen laten zien hoe ver we al zijn.

Binnen de medische wereld vinden enorm veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Ziekenhuizen zijn geavanceerder dan ooit, en sommige technische snufjes lijken hun tijd ver vooruit te zijn. We zetten vijf futuristische behandelingen op een rij.

1) Robotchirurgen

Hoewel chirurgen nog niet op het punt staan om vervangen te worden, bestaan er wel al robots die hun werk kunnen overnemen. Onderzoekers aan de Johns Hopkins University hebben namelijk een robot ontwikkeld die lastige operaties kan uitvoeren. De Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) heeft al varkens geopereerd, en moest toen stukjes darm hechten. Niet alleen slaagde de robot hierin, hij leek het nog beter te doen dan chirurgen van vlees en bloed.

Ondanks dat machines in de operatiekamer niets nieuws zijn, werden deze tot nu toe altijd door mensen bestuurd. STAR is wat dat betreft uniek, omdat hij in zijn eentje te werk gaat. Toch zullen chirurgen niet snel verdwijnen. Voorlopig gaan de robots alleen de rol van assistent spelen. Dit kan nog steeds een groot verschil maken, omdat moeilijke operaties met mechanische hulp makkelijker kunnen worden uitgevoerd.

2) Hersenstimulatie

Pacemakers bestaan al geruime tijd. Als het hartritme van iemand afwijkt, kan het apparaatje helpen de hartslag weer in het juiste ritme te krijgen door stroomstootjes af te geven. Dit idee wordt nu ook toegepast op de hersenen. Op dezelfde manier als het hart gecorrigeerd wordt wanneer het niet goed klopt, zorgt diepe hersenstimulatie ervoor dat het brein werkt zoals het zou moeten.

Deze behandeling kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn tegen de ziekte van Parkinson. Een apparaat stuurt dan elektrische signalen naar het brein, met het doel om de hersenactiviteit veroorzaakt door de ziekte tegen te gaan en zo de symptomen te verminderen. De behandeling is al meerdere malen ingezet tegen Parkinson en het is zelfs gelukt om een patiënt van haar depressie af te helpen. Hoewel de behandeling nu nog erg duur is, zou het met de tijd weleens de standaardbehandeling kunnen worden voor sommige hersenziektes.

3) Contactlenzen die medicijnen afgeven

Priegelen met een flesje oogdruppels. Met deze lenzen is dat euvel straks verleden tijd. Deze nieuwe technologie van farmaciebedrijf Johnson & Johnson kreeg onlangs goedkeuring van de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (FDA). De contactlenzen kunnen twaalf uur lang medicijnen afgeven aan je ogen, en werken tegelijkertijd net zo goed als een bril.

Tot nu toe geven de lenzen alleen het medicijn Ketotifen af. Dit helpt tegen jeukende ogen als gevolg van een allergische reactie. De volgende stap is om ook andere medicijnen op deze manier te kunnen toedienen. Daarnaast willen onderzoekers een lens ontwikkelen die een paar dagen mee kan gaan, in plaats van een paar uur. Dit is dus nog maar het begin.

4) Gentherapie

Als je genetische aandoeningen wilt aanpakken, moet je dat bij de ‘wortels’ doen. Dankzij vooruitgang in gentherapie (‘knutselen’ aan ons erfelijk materiaal) komt dat scenario gelukkig steeds dichterbij. Wanneer er een fout in onze genetische handleiding staat, kunnen artsen met deze behandeling het foutje corrigeren door bijvoorbeeld een specifiek gen ‘af te plakken’ en onschadelijk te maken.

Met gentherapie kunnen verschillende aandoeningen worden aangepakt. Zo is er een genbehandeling die witte bloedcellen aanpast zodat artsen kanker beter kunnen bestrijden. Ook is de methode toegepast om patiënten met sikkelcelziekte te genezen. Uit onderzoek bleek dat, drie jaar na de behandeling, de patiënten nog steeds gezonde bloedcellen hadden en ze geen symptomen meer vertoonden. Grote kans dat de lijst van toepassingen van gentherapie in de toekomst alleen nog maar langer zal worden.

5) Varkensorgaantransplantatie

De schaarste van donororganen blijft tot op de dag van vandaag een probleem. Om die reden zijn wetenschappers op zoek naar alternatieven. Een van die andere opties lijkt zich nu aan te dienen in de vorm van varkensorganen. Chirurgen slaagden er namelijk enkele maanden geleden in om een varkenshart te transplanteren naar een terminaalzieke hartpatiënt. Het varken moest eerst genetisch gemodificeerd worden om ervoor te zorgen dat het orgaan niet werd afgewezen door het menselijk lichaam.

Helaas was deze innovatieve operatie niet genoeg om de patiënt te redden: hij overleed twee maanden later. Wel heeft het hart de transplantatie overleefd, en werd het niet aangevallen door het immuunsysteem van de patiënt. Om die reden zien dokters veel potentie in de behandeling. Met wat meer vooruitgang is het straks mogelijk om op deze manier een hoop levens te redden.

