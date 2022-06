‘Vleermuizen hebben een olifantengeheugen’

A fringe-lipped or frog-eating bat Trachops cirrhosus hangs from a tree branch on Barro Colorado Island in the Panama Canal Zone. | Location: Barro Colorado, Panama.

Vleermuizen die zijn getraind om naar een bepaald geluid toe te vliegen, kunnen dit ‘trucje’ vier jaar later nog herhalen.

We weten dat olifanten een ontzettend goed geheugen hebben en zich dingen van tientallen jaren geleden kunnen herinneren. Maar ze blijken niet de enige dieren te zijn met deze eigenschap, zo bewijst een nieuwe studie van de Ohio State University. Franjelipvleermuizen zouden jaren na een training nog weten wat ze toen hebben geleerd.

Beloning

In Panama vingen de onderzoekers, onder leiding van bioloog May Dixon, 49 franjelipvleermuizen en lieten ze luisteren naar ringtonen. Zodra de wilde dieren richting het geluid vlogen, kregen ze een beloning – een lekker vishapje.

Tussen de één en vier jaar na deze training werden acht van de 49 vleermuizen weer gevangen en blootgesteld aan een ringtone. Alle dieren vlogen op het geluid af; zes van hen landden zelfs op de luidsprekers om de beloning te grijpen. Dit toont volgens de onderzoekers aan dat de vleermuizen nog altijd weten dat ze voedsel kunnen verwachten nabij de speakers. (Al gaat het natuurlijk wel om een kleine streekproefgrootte.)

De franjelipvleermuis © Marcos Guerra

De biologen werkten overigens ook met een controlegroep: franjelipvleermuizen die ze niet met de ringtonen hadden getraind. Toen de onderzoekers deze dieren blootstelden aan het geluid, bewogen hun oren wat, maar ze vlogen niet richting de luidsprekers.

Gevangen versus wild

“Ik dacht dat de vleermuizen hun training maximaal een jaar zouden onthouden”, zegt Dixon in een persbericht. “Ze moeten immers nog zoveel andere dingen in hun hersenen opslaan; bovendien kost langetermijngeheugen heel veel energie. Dat vleermuizen een geluid – dat ze waarschijnlijk nooit meer horen in het wild – voor maar liefst vier jaar onthouden, komt echt als een verrassing.”

In de paper van Dixon en haar collega’s worden 39 andere studies aangehaald naar geheugen van verschillende diersoorten. Maar de onderzoeken naar langetermijngeheugen – van bijvoorbeeld zeeleeuwen, schildpadden en dolfijnen – zijn bijna allemaal uitgevoerd bij dieren die leven in gevangenschap.

“Maar je kunt data aan dieren in het lab of in de dierentuin niet een-op-een vertalen naar dieren in het wild”, zegt mede-onderzoeker Gerald Carter in het persbericht. In het wild moeten de beesten simpelweg meer herinneren om te overleven. “Hun omgeving is anders, en hun brein ook.” De biologen willen daarom het langetermijngeheugen van meer wilde dieren in kaart brengen.

Bronnen: Current Biology, Ohio State University via EurekAlert!

Beeld: W. Perry Conway/corbis/getty images