Waar komen tranen vandaan?

Iedereen pinkt weleens een traantje weg, maar waar komen ze eigenlijk vandaan?

De heldere vloeistof wordt gemaakt door traanklieren die schuin boven de oogbol liggen. Als het nodig is, produceren ze tranen die via kleine kanaaltjes onder het bovenste ooglid druppelen. Het ooglid verspreidt ze over het oog door te knipperen. We produceren gedurende ons leven minimaal 70 liter tranen per oog, schatten specialisten.

Tranen breken bacteriën af

Er bestaan drie typen tranen. Ten eerste hebben alle landzoogdieren basale tranen, een smeermiddel dat ervoor zorgt dat de ogen vochtig, schoon en beschermd blijven. Daarnaast zijn er de reflextranen voor als het oog door stofdeeltjes, rook, uienlucht, wind, een vliegje of hooikoorts geïrriteerd raakt. Het derde type traan, de emotionele, komt voor zover bekend alleen bij mensen voor. Het is een oeroud communicatiemiddel; een soort roep om hulp.

Tranen bestaan uit zout water met wat slijmachtige stofjes en eiwitten, zoals antistoffen en lysozym, dat bacteriën kan afbreken. De samenstelling varieert naargelang het doel van de tranen, zo blijkt uit onderzoek. Emotionele waterlanders zouden meer hormonen bevatten die pijnstillend werken en stress kunnen verminderen. Overtollige tranen worden tenslotte via afvoerputjes – de traanbuisjes in de binnenste ooghoeken – afgevoerd naar onze neus. Vandaar ook het gesnotter. Bij een echte huilbui kunnen de buisjes het niet meer aan en biggelen de tranen over onze wangen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2022.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Daria Kulkova/123RF