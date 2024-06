“We voorkomen bijwerkingen door tegengif uit menselijke ingrediënten te maken”

Het gif van een zwarte weduwe valt het zenuwstelsel aan, en dit kan voor hevige pijn zorgen. Biologen van de Technische Universiteit van Braunschweig (Duitsland) hebben nu een nieuw tegengif ontwikkeld tegen het gemene goedje van de spin. We spreken erover met hoofdonderzoeker Michael Hust.

Wat is het probleem?

“Er is al een middel tegen het gif van de Europese zwarte weduwe. Dit is niet gemaakt van menselijke bestanddelen, maar van de antilichamen (stoffen die bescherming bieden tegen ziektes – red.) van paarden. Dit tegengif kan een immuunreactie teweegbrengen. Sommige patiënten is de toediening zelfs fataal geworden.”

Wat is jullie oplossing?

“Wij hebben menselijke antilichamen ontwikkeld die alfa-latrotoxine, het voor ons belangrijkste bestanddeel van het gif van de Europese zwarte weduwe, neutraliseren. Doordat dit tegengif volledig van menselijke ingrediënten is gemaakt, kunnen we de nare bijwerkingen die optreden bij het al bestaande tegengif voorkomen. En hierbij direct het dierenwelzijn verbeteren – we hebben immers geen paarden meer nodig voor het middel.”

Hoe hebben jullie het tegengif ontwikkeld?

“Met behulp van een proces dat faagdisplay heet hebben we antilichamen weten te selecteren tegen verschillende soorten gif. Waaronder dat van de Europese zwarte weduwe, maar we hebben ook antilichamen ontwikkeld die het gif van de Oostelijke zwarte weduwe neutraliseren.”

En nu?

“We moeten eerst in diermodellen aantonen dat het middel effectief is. Daarna moeten we het tegengif verder testen en het uiteindelijke medicijn opstellen. Welke concentratie antilichamen heb je bijvoorbeeld nodig voor het medicijn? Maar de grootste uitdaging is altijd het werven van financiële middelen om studies op mensen uit te mogen voeren.”

