‘Een wonder’: olifant in Thailand bevalt onverwacht van zeldzame tweeling

Een Aziatische olifant in Thailand is bevallen van een zeldzame tweeling, verzorgers noemen het een wonder.

Op 7 juni beviel de 36-jarige olifant Chamchuri van een mannelijk kalf. Terwijl de verzorgers van Ayutthaya Elephant Palace and Royal Kraal in Thailand het verblijf daarna opruimden, hoorde ze plotseling een luide plof. Tot hun verbazing had moederolifant nog een baby gekregen, deze keer een meisje.

Voor Chamchuri was dat ook een verrassing en ze raakte flink in paniek. Verzorgers moesten haar in bedwang houden om te voorkomen dat ze op het vrouwtjeskalf zou stappen.

Eén verzorger, Charin Somwang, raakte daarbij gewond en brak zijn been. Tegen de BBC vertelde hij: “Ik was zo blij dat ik de pijn niet voelde.” Pas in het ziekenhuis had hij de ernst van zijn verwondingen door.

Olifantentweelingen zijn erg zeldzaam

Volgens onderzoeksorganisatie Save the Elephants komen tweelingen slechts in één procent van olifantengeboortes voor. Tweelingen met verschillend geslacht zijn zelfs nog zeldzamer.

De olifantenverzorgers van Ayutthaya Elephant Palace and Royal Kraal moeten nu hard aan de bak. Moeders hebben vaak te weinig melk voor beide kalveren, in het wild zou de tweeling het dan ook waarschijnlijk niet overleefd hebben.

Broer en zus zijn bovendien aan de kleine kant. Het mannetje weegt 80 kilogram (90-113 is normaal) en zijn zusje is met 60 kilogram nog een stuk kleiner. De verzorgers hebben een trapje moeten regelen zodat ze melk kunnen drinken bij hun moeder.

Toch gaat het tot nu toe relatief goed met de tweeling. “Toen we de tweede babyolifant eruit haalden, weg van de moeder, stond de baby op. We juichten allemaal omdat het een wonder is”, vertelde dierenarts Lardthongtare Meepan aan de BBC. “We hebben altijd al een olifantentweeling willen zien, maar niet iedereen kan dit zien omdat het niet vaak gebeurt.”

Bronnen: BBC, Phys.org